ريابكوف: واشنطن تجاوزت الحدود

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه لا يمكن اعتبار واشنطن وسيطا في تسوية الصراع الأوكراني.

وقال ريابكوف، في تعليقه على قرار الإدارة الأمريكية بتوريد أسلحه لأوكرانيا: "الولايات المتحدة تجاوزت حدودها، بإعلانها عزمها توريد أسلحة فتاكة لأوكرانيا، وهي بقرارها تدفع بوضوح إلى إراقة دماء جديدة في أوكرانيا"

وأضاف ريابكوف: "تحدثوا في بادئ الأمر، عن توريدهم منظومات صواريخ جافلين، المضادة للدبابات. والسؤال ماذا بعد ذلك؟.. في كل الحالات، الأسلحة الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى وقوع ضحايا جدد في البلد المجاور لنا، ولا يمكننا أن نبقى غير مكترثين لذلك".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "كيف يمكننا أن نتحدث عن أي دور للولايات المتحدة في تسوية الصراع الأوكراني في ظل الظروف الراهنة؟.. واشنطن قدمت نفسها كوسيط وهي بفعلها هذا ليست كذلك. بل إنها أصبحت شريكا في التحريض على الحرب".

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وكانت الإدارة الأمريكية قررت يوم الجمعة الماضي، منح تراخيص للشركات الأمريكية تسمح لها بتوريد أسلحة فتاكة لأوكرانيا.

وأعربت موسكو عن خيبة أملها من قرار الإدارة الأمريكية الموافقة على منح تلك التراخيص، مؤكدة أن هذا القرار سيشجع على إراقة الدماء.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان