قريبا.. استئناف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا

أعلن المدير العام لدائرة شؤون العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية محسن نظافتي، عن قرب استئناف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا.

وقال نظافتي اليوم السبت، "إن الجانب السوري أعلن أن فنادق مدينة دمشق قد أعيد تأهيلها، وعلى استعداد لاستضافة الزوار الإيرانيين".

وأضاف، أن رحلات الزوار الإيرانيين ستكون جوا فقط، ولم تتوفر ظروف استئناف الرحلات البرية لحد الآن.

يشار إلى أن مئات آلاف الزوار الإيرانيين كانوا يتوجهون إلى سوريا سنويا قبل الأزمة، لزيارة ضريحي السيدتين "زينب بنت الإمام علي" و"رقية بنت الإمام الحسين".

المصدر: فارس

رُبى آغا