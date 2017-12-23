إطلاق صاروخ فالكون 9 بمرحلته الأولى المستخدمة سابقا

تم بنجاح من ولاية كاليفورنيا إطلاق الصاروخ الناقل فالكون 9 مع عشرة أقمار اصطناعية للاتصالات من نوع Iridium . وقامت شركة SpaceX ببث وقائع عملية الإطلاق.

وجرت عملية الإطلاق في الساعة الرابعة والدقيقة 27 من صباح السبت بتوقيت موسكو من المطار الفضائي فاندنبرغ.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى في الصاروخ الناقل فالكون 9 كان قد تم استخدامها في عمليات إطلاق سابقة. وتقول الشركة إنها لن تقوم هذه المرة باستعادة المرحلة الأولى من الصاروخ الناقل .

ويجب على مجموعة الأقمار الاصطناعية Iridium NEXT أن تحل محل أقمار من الجيل السابق.

وتعتزم شركة SpaceX بالتعاون مع Iridium Communications تنفيذ إطلاق صواريخ لنقل أكثر من 70 جهازا فضائيا.

وكانت هذه عملية الإطلاق الرابعة التي تنفذها شركة SpaceX لنقل أقمار اصطناعية للاتصالات من نوع Iridium والمرة الثانية التي يتم فيها استخدام صاروخ مع مرحلة أولى مستخدمة سابقا.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين