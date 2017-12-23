15 قتيلا على الأقل بانهيار أرضي في تشيلي

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، أمس الجمعة، بانهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة دمرت قسما من قرية فيلا سانتا لوسيا في منطقة لوس لاغوس في تشيلي.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الجاري إلى فيضان مجرى مائي، وتدفق الطمي على فيلا سانتا لوسيا، القرية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 300 نسمة، والواقعة في منطقة نائية في مقاطعة لوس لاغوس، على بعد 1100 كلم جنوب العاصمة سانتياغو.

ودمر الانهيار الأرضي حوالي 200 منزل، إضافة إلى سيارات وأسلاك كهربائية وبنى تحتية في القرية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا