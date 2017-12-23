ازدياد فرار الكوريين الشماليين إلى الجنوب

شهد عدد الكوريين الشماليين العابرين للحدود بين الكوريتين إلى كوريا الجنوبية زيادة في العام الجاري.

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ولجأ كوريان شماليان إلى كوريا الجنوبية على متن زورق صيد أسماك عبر مياه البحر الشرقي في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفي اليوم التالي، لجأ مجند من الجيش الكوري الشمالي إلى الجنوب عبر الحدود المشتركة بين الكوريتين في المنطقة الوسطى.

وقالت السلطات العسكرية الجنوبية الخميس، إن عدد اللاجئين الكوريين الشماليين عبر الحدود بين الكوريتين بلغ 15 كوريا شماليا، جاؤوا في 9 مرات هذا العام، منهم 4 جنود.

ويشكل هذا العدد زيادة 3 أضعاف عن العام الماضي، حيث لجأ 5 كوريين شماليين بمن فيهم جندي، إلى الجنوب.

وأوضح مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية، أن عدد حالات لجوء الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية عبر الحدود، شهد زيادة بالمقارنة مع العام الماضي، مضيفا أن الحكومة تنظر حاليا في تحليل أسباب هذه الظاهرة.

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وفي عام 2015، لجأ 7 مواطنين كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية عبر المياه البحرية، وفقا لمسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية.

وفي المقابل، انخفض عدد الهاربين الكوريين الشماليين عبر بلد ثالث إلى كوريا الجنوبية حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 16.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، على خلفية رقابة كوريا الشمالية المشددة على مواطنيها وتعزيز الأمن من قبل بيونغ يانغ وبكين على طول حدودهما.

المصدر: يونهاب

رُبى آغا