ترامب يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، قائلا إن المجتمع الدولي أكد أنه يريد السلام ولا يريد الحرب.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الجمعة، "مجلس الأمن الدولي صوت للتو (15 مقابل 0) على فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية. والعالم يريد السلام، لا الموت".

The United Nations Security Council just voted 15-0 in favor of additional Sanctions on North Korea. The World wants Peace, not Death! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2017 г.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت في وقت سابق من الجمعة، بالإجماع على مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

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وينص القرار الدولي على حظر نحو 90 % من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم في مهلة لا تتعدى 24 شهرا، ويشمل القرار أيضا "إدراج 19 مواطنا من كوريا الشمالية، إضافة إلى جنرالات في القوات الكورية الشمالية في قائمة العقوبات".

المصدر: RT + وكالات

ياسين المصري