موسكو: مستعدون للمساهمة في خفض التصعيد بشبه الجزيرة الكورية

أعلن نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، أن روسيا مستعدة للمساهمة في خفض التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، وحذر واشنطن من فرض وسائل مرفوضة لتبني قرارات دولية.

وقال سافرونكوف الجمعة 22 ديسمبر: "العزلة والضغط يجب، أن يرفعا لفسح المجال للحوار والمفاوضات، وندعو الأطراف المعنية مجددا إلى اتخاذ إجراءات عملية بهدف خفض التصعيد في أسرع وقت ممكن. وإن روسيا مستعدة للمساهمة في هذه الجهود وتقوم بالفعل بذلك".

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وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تعتبر وسائل واشنطن الخاصة بوضع مشروع قرار دولي مرفوضة، موضحا أن مجلس الأمن تمكن "في آخر دقيقة" قبل التصويت على مشروع القرار حول كوريا الشمالية من تغيير موعد ترحيل العمال الكوريين الشماليين من 12 شهرا إلى 24 شهرا بعد إصرار من الجانب الروسي.

وأضاف سافرونكوف أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لا تشمل بعثات بيونغ يانغ الدبلوماسية ومشروع "راجين" وكذلك شركة الطيران الكورية.

هذا، وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت اليوم الجمعة بالإجماع على مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات

ياسين المصري