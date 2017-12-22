واشنطن: قرار الجمعية العامة حول القدس لن يساعد في تسوية النزاع

صرح مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة نوفوستي أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس لا يساعد فى تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وكانت الجمعية العامة قد تبنت يوم الخميس قرارا برفض القرار الأمريكي حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وصوتت لصالح القرار 128 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 35 أخرى عن التصويت.

وقال المصدر إن نتائج التصويت كانت متوقعة ولكن القرار غير ملزم ولن يساعد في حلّ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ودفع الأمور نحو السلام.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في بداية الشهر الجاري الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لإسرائيل ووقع قرار نقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

وأثار القرار الأمريكي ردود فعل ساخطة وسلبية من العديد من دول العالم، وخاصة من جانب فلسطين ودول الشرق الأوسط.

وذكر ممثل الخارجية الأمريكية بأن ترامب قال في كلمته خلال الإعلان عن قرار نقل السفارة الامريكية إلى القدس: "نحن لا نتخذ موقفا بخصوص الحدود المحددة لسيادة إسرائيل في القدس أو في أي قضايا أخرى تتعلق بالوضع النهائي "، وهي مسألة يتعين على" الأطراف المعنية "أن تقررها وتحلها فيما بينها".. "سنواصل العمل من أجل السلام. ونأمل أن توفر هذه العملية أفضل النتائج لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

ورفض المصدر التعليق على ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية من أنه تمت ضغوط سافرة من جانب واشنطن على مختلف الدول قبيل التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة، اوأن المندوبة الدائمة الأمريكية أرسلت رسائل تهديد.

وقبيل التصويت أعلن ترامب أن بلاده ستوقف المعونة المالية عن الدول التي ستؤيد القرار الخاص بالقدس في الجمعية العامة.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين