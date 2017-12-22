جنرال أمريكي يدعو إلى الاستعداد للحرب مع روسيا

حذر قائد قوات المارينز الأمريكية المتمركزة في النرويج، الجنرال روبرت نيلر، الجنود من أن "شجارا ضخما" يمكن أن يبدأ في المنطقة، وذلك حسبما أفادت به بوابة Military.com الإلكترونية.

ولم يستبعد نيلر، إمكانية إعادة نشر قريبة للجنود، في وقت سيتم فيه توسيع الوجود الأمريكي في المنطقة. وقال: "آمل أن أكون مخطئا، ولكن الحرب قادمة.. وبفضل تواجدكم هنا، فأنتم تشاركون في النضال.. النضال الإعلامي والنضال السياسي".

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن التركيز في المستقبل القريب، سيكون على المحيط الهادئ وروسيا، قائلا: "تذكروا فقط لماذا تتواجدون هنا؟ هم يراقبونكم.. وكما أنتم تراقبونهم فهم أيضا يراقبونكم.. لدينا هنا 300 من مشاة البحرية، ويمكننا زيادة هذا العدد إلى 3000 خلال ليلة واحدة".

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تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي، التي نشرت في 18 كانون ديسمبر، تحدد الموقف الذي تشكل فيه روسيا أحد التهديدات الرئيسية.

وتشير الوثيقة إلى أن روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، ومنطقة الشرق الأوسط، هي المصادر الرئيسية للتهديد.

وتتمركز وحدات من الجيش الأمريكي في النرويج منذ يناير من هذا العام. ويعد هذا التواجد، أول عملية نشر للقوات الأجنبية في هذه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي هذا البلد الإسكندنافي، يتم تدريب قوات المارينز على القيام بمعارك في ظروف جوية صعبة.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم