قال التقرير إنه "في الفترة من 6 يوليو إلى 12 منه، شنت القوات الروسية 39 ضربة مكثفة بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة تطلق من الجو والبحر، وكذلك بطائرات مسيرة ضاربة، مما أدى إلى إصابة قواعد جوية للعدو، ومؤسسات للصناعة الدفاعية الأوكرانية ومنشآت الطاقة التي دعمت عملها، وورش لتجميع المعدات العسكرية، ومواقع لتخزين القوارب والطائرات المسيرة الهجومية".

إقرأ المزيد الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" وضعها على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها نحو 1800 عسكري، كما تم تدمير عدد من المدرعات والمدافع والرادارات والمستودعات الميدانية وغيرها من المعدات والمواقع العسكرية للعدو

حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر تصل إلى 3440 عسكريا

ضربت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" قوات ومعدات عسكرية لخمسة ألوية أوكرانية، وخسر العدو على هذا المحور نحو 4380 جنديا

حررت مجموعة قوات "الوسط" 4 قرى وبلدات في دونيتسك هي سوكول وتشيغاري وياسنوبرودوفكويه وفوسخود، فيما بلغت خسائر العدو هناك نحو 2785 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي وكبدت العدو خسائر تصل إلى 980 جنديا

استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" عددا من تشكيلات القوات المعادية وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 685 عسكريا

تدمير 7 منصات إطلاق أمريكية الصنع من طراز M142 HIMARS، كانت معدة لشن هجمات على أراضي شبه جزيرة القرم، والقضاء على المشغلين الأجانب لها

تدمير 4 منصات إطلاق ورادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي إس"

تدمير 3 منصات إطلاق ورادار لنظام صاروخي مضاد للطائرات أمريكي الصنع من طراز HAWK

تدمير منصتي إطلاق ورادار لنظام صواريخ "باتريوت" المضاد للطائرات أمريكي الصنع

إسقاط 4 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز ATACMS أمريكية الصنع، و3 صواريخ كروز Storm Shadow بريطانية الصنع، و17 قنبلة موجهة من نوع Hammer فرنسية الصنع، وصاروخ HARM مضاد للرادار أمريكي الصنع، و28 من قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS أمريكي الصنع، وVampire تشيكية الصنع، إضافة إلى إسقاط 308 طائرات بدون طيار

استسلام 22 جنديا أوكرانيا على خط التماس القتالي خلال أسبوع

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 627 طائرة، و277 مروحية، و27536 طائرة بدون طيار، و546 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و16560 دبابة ومدرعة أخرى، و1376 راجمة صواريخ، و11768 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و23597 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT