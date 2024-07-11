الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها حررت قرية فوسخود الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي وحررت، من خلال عمليات نشطة، قرية فوسخود في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه تم صد 5 هجمات مضادة على هذا المحور، وبلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريا.
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وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد وصل إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال اليوم الماضي إلى نحو 2090 جنديا.
وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:
- استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعتي سومي وخاركوف، وخسر الجيش الأوكراني ما مجموعه نحو 355 جنديا
- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات أوكرانية في خاركوف، ووصلت خسائر العدو إلى نحو 460 جنديا
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة، كما ضربت قوى بشرية ومعدات عسكرية معادية في دونيتسك، بينما خسرت القوات الأوكرانية هناك نحو 700 جندي
- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت قوات ومعدات للعدو في دونيتسك وزابوروجيه، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 155 عسكريا
- استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في زابوروجيه، خسر الجيش الأوكراني هناك نحو 85 عسكريا
- إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 127 منطقة
- إسقاط 24 طائرة بدون طيار و5 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع
المصدر: RT
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