وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي وحررت، من خلال عمليات نشطة، قرية فوسخود في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه تم صد 5 هجمات مضادة على هذا المحور، وبلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريا.

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وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد وصل إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال اليوم الماضي إلى نحو 2090 جنديا.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعتي سومي وخاركوف، وخسر الجيش الأوكراني ما مجموعه نحو 355 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات أوكرانية في خاركوف، ووصلت خسائر العدو إلى نحو 460 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة، كما ضربت قوى بشرية ومعدات عسكرية معادية في دونيتسك، بينما خسرت القوات الأوكرانية هناك نحو 700 جندي

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت قوات ومعدات للعدو في دونيتسك وزابوروجيه، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 155 عسكريا

استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في زابوروجيه، خسر الجيش الأوكراني هناك نحو 85 عسكريا

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 127 منطقة

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المصدر: RT