وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 275 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات ومحطة للحرب الإلكترونية له.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وكبدت العدو 495 قتيلا ودمرت دبابة ومدافع غربية وأسلحة ومحطتين إلكترونيتين.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 600 عسكري ودمرت مدافع غربية ومحطة إلكترونية ومستودع ذخيرة للعدو.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 5 هجمات وتكبيد العدو 510 قتلى ومدرعة "ماردر" ألمانية ومدافع وأسلحة غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وتم صد هجوم واحد وبلغت خسائر العدو 135 عسكريا ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 85 عسكريا ودمرت له دبابة وآليات ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.

تدمير رادار AN / MPQ-46 و3 منصات صواريخ "هوك" أمريكية ومستودعات لتخزين وتجميع القوارب المسيرة.

إسقاط مقاتلة "ميغ 29" و4 صواريخ "أتاكمس" و3 "هيمارس" أمريكية، و4 قنابل "هامير" فرنسية.

إسقاط 55 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية