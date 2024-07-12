إقرأ المزيد اكتشاف مؤشر مبكر جديد لمرض ألزهايمر

وأعلنت شركتا "ليغاسي هيلث" و"بروفيدنس" في بيانين، الخميس، أن آلاف المرضى ربما تعرضوا للأمراض، بعد تجاهل طبيب لإجراءات مكافحة العدوى.

وبحسب قناة FOX 12 Oregon التلفزيونية، فقد أهمل طبيب من مجموعة أوريغون للتخدير، الذي تم فصله بعد التحقيق، إجراءات مكافحة العدوى أثناء تقديم الرعاية الطبية في المراكز الطبية التابعة لشبكات Legacy Health وProvidence المحلية منذ ديسمبر 2023.

وقالت شركة Legacy Health إنها بصدد إرسال رسائل إلى 221 مريضا لإخطارهم بالانتهاك، مشيرة إلى أن ما حصل كان "حالة معزولة تتعلق بمقدم خدمة واحد"، مؤكدة أنها "أوقفت الطبيب فورا وبدأت تحقيقا شاملا".

وقالت Providence إن حوالي 2200 مريض عولجوا في مستشفيات منطقة بورتلاند، بما في ذلك مركز بروفيدنس ويلاميت فولز الطبي ومركز بروفيدنس بورتلاند الطبي ومستشفيات أخرى غير تابعة لبروفيدنس، ربما تعرضوا للفيروس.

وذكرت شركة Providence أن تصرفات هذا الطبيب ربما جعلت المرضى عرضة لخطر الإصابة بالعدوى المحتملة، بما في ذلك التهاب الكبد B وC وفيروس نقص المناعة البشرية".

وأكدت أنها بدأت تحقيقا أدى إلى إنهاء عمل الطبيب، ولفتت إلى أنه على الرغم من أن خطر الإصابة بالعدوى كان منخفضا، إلا أنه تم وضع بروتوكولات وإجراءات جديدة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

المصدر: فوكس نيوز