وجدت الدراسة، التي حللت بيانات أكثر من 2.4 مليون أمريكي بين عامي 2000 و2017، أن درجات الائتمان تبدأ في الضعف قبل 5 سنوات من التشخيص الرسمي للخرف.

وكشف فريق البحث عن مجموعة من العلامات المالية الأخرى أيضا، مثل حالات التأخر في سداد الرهن العقاري التي تبدأ في الارتفاع قبل 3 سنوات من التشخيص.

كما ارتفعت نسبة أرصدة بطاقات الائتمان ضمن حالات التأخر في السداد، بنسبة تزيد عن 50% قبل عام واحد فقط من التشخيص. ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالة الدماغ التنكسية ينسون تسديد التزاماتهم المالية في الوقت المحدد.

ويقدر الباحثون أن 600 ألف حالة مماثلة ستحدث خلال العقد المقبل بسبب اضطراب ADRD غير المشخص.

وكتبوا في الورقة البحثية: "تثبت النتائج الفائدة المحتملة لبيانات التقارير الائتمانية لتسهيل التعرف المبكر على الأشخاص المعرضين لخطر اضطرابات الذاكرة".

وقال ويلبرت فان دير كلاو، مستشار الأبحاث الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لشبكة "سي بي إس": من المهم للعائلة والأصدقاء أن يدركوا أن هذا يحدث قبل التشخيص، للنظر بشكل أكثر شمولية في الشؤون المالية وقرارات الدفع التي قد يتخذها كبار السن".

المصدر: ديلي ميل