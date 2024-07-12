وكان أوربان قد قال بعد هذا اللقاء: "أجريت محادثات مع الرئيس ترامب حول السلام. والخبر السار اليوم هو تأكيده أنه سيحل هذه القضية".

ردا على تصريح أوربان، كتب ترامب نفسه على شبكة التواصل الاجتماعي X: "يجب أن يكون هناك سلام وبسرعة. مات الكثير من الناس في هذا الصراع الذي ما كان يجب أن يبدأ بتاتا".

وأكد الخبير الألماني، في حديثه مع الوكالة، على أنه لا أحد يعرف تفاصيل خطة ترامب لأنها تظل سرية، لكنه من المحتمل أن يتجه نحو ما لا يريد الغرب أن يفعله اليوم - عقد صفقة مع أوكرانيا لتبادل الأراضي مقابل السلام.

ويرى الخبير، أن ترامب سيعرض على كييف "أن تترك لروسيا الأراضي الشرقية التي تطالب بها موسكو، بما في ذلك شبه جزيرة القرم"، ومقابل ذلك سيعد ترامب بأن الجزء المتبقي من أوكرانيا "سيحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي".

وقال راهر: "أعتقد أنه سيكون هناك شيء من هذا القبيل"، مضيفا أن ترامب لن يطلب رأي أوروبا بشأن هذه القضية، والقرار بشأن اتباع هذه الخطة أم لا سيتم اتخاذه في موسكو وكييف.

وأضاف الخبير أنه توصل إلى هذا الاستنتاج مستندا إلى عدد من التصريحات التي سبق أن أدلى بها دونالد ترامب نفسه، وكذلك تلك التي أدلى بها إيلون ماسك، وهو من أنصار ترامب.

وخلص راهر إلى أن "السؤال الوحيد هو ما إذا كان هذا، سيناسب بوتين وزيلينسكي".

في 5 يوليو وصل أوربان إلى موسكو على رأس وفد، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.

المصدر: MK