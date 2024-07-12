وقال جويل سوزا بينتو سامبايو، رئيس قسم الاتصالات الاجتماعية بوزارة الخارجية البرازيلية، لوكالة "نوفوستي": "في الأسابيع المقبلة، سيتم إرسال الدعوات إلى جميع رؤساء الدول المشاركة"، دون أن يجيب عن سؤال عما إذا كانت الدعوات قد أرسلت بالفعل إلى العواصم المعنية.

وتتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من 1 ديسمبر 2023. ومن المقرر أن تعقد القمة الختامية في ظل رئاستها في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Folha de S.Paulo أن الحكومة البرازيلية تعمل على جعل زيارة الرئيس بوتين إلى قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو ممكنة رغم "مذكرة الاعتقال" الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وحسب الصحيفة، فقد أرسلت الحكومة في نوفمبر الماضي وثيقة إلى لجنة الحقوق الدولية التابعة للأمم المتحدة تتضمن حججا قانونية لصالح تأمين زيارة بوتين رغم وجود مذكرة الجنائية الدولية.

إقرأ المزيد بيسكوف: لم يتم بعد بحث حضور بوتين قمة العشرين في البرازيل

وأضافت الصحيفة أن اللجنة تعمل حاليا على وضع أحكام بشأن حصانة قادة الدول تضمن عدم ملاحقتهم قضائيا خلال الزيارات الدولية.

وكانت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مارس 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ورئيسة مفوضية حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا بزعم تورطهما في "الجرائم المرتكبة بالأراضي المحتلة الأوكرانية" على حد تعبيرها.

تجدر الإشارة إلى أن الدول التي يعيش بها أكثر من نصف سكان العالم لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، روسيا والهند وكازاخستان والولايات المتحدة وتركيا وغيرها.

المصدر: "نوفوستي"