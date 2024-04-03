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بيسكوف: لم يتم بعد بحث حضور بوتين قمة العشرين في البرازيل

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بيسكوف: لم يتم بعد بحث حضور بوتين قمة العشرين في البرازيل
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صرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لم يتم بعد بحث حضور الرئيس فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المزمعة في البرازيل.

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وذكرت صحيفة "فولها دي سان باولو" في وقت سابق، أن الحكومة البرازيلية تعمل على جعل زيارة بوتين إلى قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو خريف هذا العام ممكنة، على الرغم من مذكرة "الاعتقال" الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وشارك بوتين في قمة العشرين في نوفمبر 2023 عبر اتصال مرئي، في أول لقاء له مع الزعماء الغربيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتسلّمت البرازيل رئاسة مجموعة العشرين لعام 2024 بدلا من الهند ومن المقرر أن تعقد قمة لعام 2024 في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر في ريو دي جانيرو، على أن تتسلم جنوب إفريقيا رئاسة المجموعة لعام 2025، تليها الولايات المتحدة عام 2026.

المصدر: نوفوستي

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