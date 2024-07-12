وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأسترالية: "تواصل الحكومة الأسترالية تقديم الدعم لأوكرانيا، معلنة إرسال أكبر حزمة أسترالية من المساعدات العسكرية وتبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار".

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ويوضح البيان أن الحزمة تشمل صواريخ الدفاع الجوي وأسلحة "جو-أرض" وذخيرة متعددة وأسلحة مضادة للدبابات.

وأوضح البيان أن حزمة المساعدات الأخيرة ترفع مقدار المساهمة الأسترالية في دعم أوكرانيا إلى ما يقرب من 1.1 مليار دولار.

ووقعت أكثر من 20 دولة على هامش قمة حلف "الناتو" الأخيرة في واشنطن، على وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف.

ووقعت على الوثيقة كل من الولايات المتحدة وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وفلاديمير زيلينسكي.

وفي إطار هذه الوثيقة، تتعهد الأطراف الموقعة "بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش".

كما أشارت الدول إلى أن "أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية".

المصدر: وزارة الدفاع الأسترالية