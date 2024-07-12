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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 04:03 GMT

    القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيرتين و5 زوارق للحوثيين في البحر الأحمر

    أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها دمرت طائرتين مسيرتين و5 زوارق مسيرة للحوثيين بالبحر الأحمر، مؤكدة أنها دمرت أيضا "طائرة مسيرة أخرى ضمن مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".

    القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيرتين و5 زوارق للحوثيين في البحر الأحمر
    Globallookpress

    وقالت (سنتكوم) في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير خمس زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر".

    وأضاف البيان: "‏كما نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر بالاضافة الى طائرة مسيرة أخرى تابعة للحوثيين ضمن منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

    وتابع البيان: "‏تقرر أن هذه الزوارق المسيرة والطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

    وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس الخميس أنها دمرت طائرتين مسيرتين واعترضت زورقا مسيرا للحوثيين في البحر الأحمر.

    وكانت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) أعلنت مساء الثلاثاء تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية في بحر العرب وخليج عدن.

    جدير بالذكر أن "أنصار الله" بدأت في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ما أدى إلى تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

    وردا على ذلك بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة على خلفية هجمات الحركة في البحرين الأحمر والعربي قبل أن توسع الحركة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

    وكانت الحركة قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.

    المصدر: RT

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