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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 19:55 GMT

    المبعوث الأمريكي لغالانت: واشنطن سترسل شحنة من "الأسلحة الحيوية" إلى إسرائيل في الأيام المقبلة

    أكد منسق الإدارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك أن واشنطن سترسل شحنة من الأسلحة الحيوية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

    المبعوث الأمريكي لغالانت: واشنطن سترسل شحنة من "الأسلحة الحيوية" إلى إسرائيل في الأيام المقبلة
    / idf / RT

    وجاء تأكيد ماكغورك خلال لقائه بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مكتبه بتل أبيب.

    ووفق الإعلام العبري، بحث الجانبان سير المحادثات الخاصة بعودة الرهائن مع التركيز على الحوار لمنع تهريب الأسلحة إلى جنوب قطاع غزة.

    كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال كميات من الذخيرة الحيوية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

    وقالت الوزارة في بيان إن الوزير غالانت "التقى اليوم الخميس مع منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، في مقر الوزارة بتل أبيب".

    وخلال المباحثات "أطلع المنسق ماكغورك الوزير غالانت على مسألة تسليم ذخائر حيوية سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في الأيام المقبلة"، وفق الوزارة.

    ولم تفصح الوزارة عن نوع وكمية الأسلحة التي سيتم شحنها إلى إسرائيل.

    ولفتت إلى أن المباحثات بين الجانبين عبارة عن "متابعة للاجتماعات التي عقدها الوزير مع ماكغورك وغيره من كبار القادة الأمريكيين في واشنطن" في يونيو الماضي.

    وأعرب غالانت عن تقديره للمنسق ماكغورك والإدارة الأمريكية لدعمهما "التعاون الدفاعي الحاسم، ولقيادتهما في قضية الرهائن، ولالتزامهما بالتفوق الأمني ​​الإسرائيلي في المنطقة"، وفق الوزارة.

    ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

    المصدر: إعلام عبري

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