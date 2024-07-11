مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 16:31 GMT

    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد 4 مهام لقواته يتوجب تحقيقها في قطاع غزة

    قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، يوم الخميس، إن نتائج الحرب ستؤثر في الأجيال القادمة، مؤكدا "المواصلة حتى إخضاع وقتل قادة حركة حماس وتدمير البنى التحتية العسكرية".

    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد 4 مهام لقواته يتوجب تحقيقها في قطاع غزة
    AP

    وأوضح هاليفي في حفل تخريج دورة الضباط، قائلا: "سنواصل حتى يتم إخضاع العدو وقتل قادة حركة حماس وتدمير البنى التحتية العسكرية، ولن نتوقف حتى إعادة المختطفين والمواطنين بأمان إلى بيوتهم".

    وأضاف: "مهمتنا جميعا في هذه المرحلة أن نقود بعزم قوي هذه المواجهة لتحقيق أهداف الحرب.. عرضنا اليوم نتائج التحقيق للقتال يومي 7 و8 أكتوبر لسكان كيبوتس بيئري لاستخلاص العبر ومنع تكرار ما حدث.. لقد دافعوا عن أنفسهم حينما تأخرنا في الوصول ساعات للدفاع عنهم".

    هذا وزار هرتسي هاليفي الحدود الشمالية مع لبنان، وأجرى تقييما للوضع مع قادة فرقة الجليل.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا

    أخبار العالم

    قائد قوات "أحمد" الخاصة: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في خريف عام 2024

    أخبار العالم

    "واشنطن بوست": اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة أصبحت في متناول الأيدي