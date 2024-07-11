وأوضح هاليفي في حفل تخريج دورة الضباط، قائلا: "سنواصل حتى يتم إخضاع العدو وقتل قادة حركة حماس وتدمير البنى التحتية العسكرية، ولن نتوقف حتى إعادة المختطفين والمواطنين بأمان إلى بيوتهم".

وأضاف: "مهمتنا جميعا في هذه المرحلة أن نقود بعزم قوي هذه المواجهة لتحقيق أهداف الحرب.. عرضنا اليوم نتائج التحقيق للقتال يومي 7 و8 أكتوبر لسكان كيبوتس بيئري لاستخلاص العبر ومنع تكرار ما حدث.. لقد دافعوا عن أنفسهم حينما تأخرنا في الوصول ساعات للدفاع عنهم".

هذا وزار هرتسي هاليفي الحدود الشمالية مع لبنان، وأجرى تقييما للوضع مع قادة فرقة الجليل.

المصدر: RT