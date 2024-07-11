وقال هاليفي في تصريح من الحدود: "عندما يعاني عدوك، لا تتراجع، اجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له"، مؤكدا "أننا نجعل الأمر أكثر صعوبة وذلك لتفكيك وضعه أكثر وأيضا لزيادة فرص التوصل إلى ظروف أفضل لإعادة المخطوفين، فهذا أمر بالغ الأهمية".

وأضاف: "أعتقد أن عمليات تصفية المخربين مهمة جدا. أعتقد أنها صعبة جدا عليهم. أعتقد أن قيادة المنطقة، والفرق العسكرية وكل شبكة العمل مع سلاح الجو ومع الاستخبارات العسكرية، يقومون بعمل جيد جدا في تحديد الأهداف، وفي مهاجمتها"، مبينا أن "الشرط الأساسي لكل هذه الأعمال هو أن تكون هناك حالة دفاع قوية".

وأجرى تقييما للوضع وتحدث مع قادة فرقة الجليل على الحدود اللبنانية مع قائد فرقة الشمال، اللواء أوري غوردين، وقائد فرقة الجليل، العميد شاي كالبر، والتقى مع المجلس الأعلى في بلدة المطلة ديفيد أزولاي، وممثلين آخرين، حيث ناقشوا الوضع وأهمية علاقة الجيش الإسرائيلي مع السلطات والسكان.

المصدر: RT