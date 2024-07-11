وفي رسالة يعود تاريخها إلى 4 يوليو، والتي حصلت عليها شبكة "فوكس نيوز"، كتب السفير الإسرائيلي الجديد لدى المملكة الأردنية، أمير فايسبرود أن "وجود إرهابيي حماس في الأونروا كان مصدر قلق متكرر للمسؤولين الإسرائيليين. ومع ذلك، فإن النطاق الكامل لهذا التسلل غير المسبوق لم يكن معروفا ولم يتضح إلا بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل، والذي، كما تعلمون، شارك فيه موظفو الأونروا بنشاط".

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وأضاف: "في الأشهر الأخيرة، اكتشفت إسرائيل أن المئات من الإرهابيين وأعضاء حماس والجهاد الإسلامي يعملون لدى الأونروا في قطاع غزة، وبعضهم يشغل مناصب رفيعة المستوى في الأونروا أو في حماس"، مبينا أن الهدف من رسالته هو مشاركة "بعض المعلومات الإضافية حول هذا الموضوع".

وكتب فايسبرود: "يرجى الاطلاع على وثيقة مرفقة تحتوي على 100 اسم وهوية لنشطاء إرهابيين يعملون حاليا لدى الأونروا في غزة. تتضمن هذه القائمة هوياتهم العسكرية أيضا. كما أن القائمة تحتوي على جزء صغير من النشطاء الإرهابيين العاملين لدى الأونروا، وأنه سيتم إرسال أسماء المزيد من الموظفين في المستقبل".

وتابع قائلا إن "إسرائيل تتوقع منكم ومن منظمتكم إنهاء عمل أي عضو في حماس أو الجهاد الإسلامي في فلسطين فورا. إن عملهم في الأونروا يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، ويمثل انتهاكا لمبدأ الحياد".

المصدر: "فوكس نيوز"