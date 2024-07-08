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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 10:07 GMT

    "الأونروا": حوالي 200 موظف بالوكالة قتلوا في غزة ولا مكان آمنا بالقطاع

    أشار فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن "حوالي 200 موظف في الوكالة قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

    Globallookpress

    وأضاف لازاريني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أضاف أن "50% من مؤسساتنا في غزة دمرت وقتل أكثر من 500 شخص أثناء وجودهم في مقراتنا".

    وأردف: "نواجه خطر خسارة جيل كامل للتعليم والحصول على مستقبل أفضل في القطاع".

    وأشار إلى أن "غالبية مدارس قطاع غزة دمرت جراء الحرب الإسرائيلية".

    وذكر أن "نحو 250 ألف شخص هجروا من مدينة خان يونس جنوبي القطاع للمرة السادسة أو السابعة ولا يوجد مكان آمن في غزة".

    وتناولت المناقشات خلال المؤتمر بين الطرفين سبل دعم عمل الوكالة وجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وتحديات الوضع الإنسانى داخل القطاع.

    وقبل أيام قليلة، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خطر القنابل غير المتفجرة المنتشرة بين ركام البيوت المدمرة في قطاع غزة.

    وحث لازاريني الأطراف إلى ضرورة التوصل لاتفاق وقف النار، الذي طال انتظاره في قطاع غزة دون أي مزيد من التأخير.

    ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت 38153 قتيلا و87828 إصابة معظمهم أطفال ونساء وفق أخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

    المصدر: RT

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