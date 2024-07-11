مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:54 GMT

    بدعم الطيران الحربي الروسي.. الجيش السوري يدمر مواقع للإرهابيين في ريفي اللاذقية وإدلب (صور)

    أعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل عشرات الإرهابيين في استهداف بريف اللاذقية الشمالي بالتعاون مع الطيران الروسي الصديق واعتراض مسيرات أطلقها المسلحون على اتجاه ريف إدلب الجنوبي".

    بدعم الطيران الحربي الروسي.. الجيش السوري يدمر مواقع للإرهابيين في ريفي اللاذقية وإدلب (صور)

    وجاء في بيان الدفاع السورية على حسابها في "فيسبوك": "استهدفت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي بالتعاون مع الطيران الروسي الصديق مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ما أدى لتدميرها بالكامل ومقتل وإصابة العشرات منهم ومن بينهم متزعمون فيما يسمى "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي".

    بدعم الطيران الحربي الروسي.. الجيش السوري يدمر مواقع للإرهابيين في ريفي اللاذقية وإدلب (صور)
    وزارة الدفاع السورية
    الجيش السوري يدمر مسيرة مفخخة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي

    وأضاف البيان: "تصدت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي لهجوم إرهابي شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة، حيث كبدتها خسائر فادحة بالعتاد والسلاح وأوقعت العشرات من الإرهابيين بين قتيل ومصاب".

    بدعم الطيران الحربي الروسي.. الجيش السوري يدمر مواقع للإرهابيين في ريفي اللاذقية وإدلب (صور)
    وزارة الدفاع السورية

    وتابع بيان الدفاع السورية: "كما تمكنت وحداتنا العاملة على الاتجاه ذاته من إسقاط وتدمير عدة طائرات مسيرة انتحارية للإرهابيين حاولوا من خلالها الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات المحيطة الآمنة".

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم

    قائد قوات "أحمد" الخاصة: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في خريف عام 2024

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا