وجاء في بيان الدفاع السورية على حسابها في "فيسبوك": "استهدفت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي بالتعاون مع الطيران الروسي الصديق مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ما أدى لتدميرها بالكامل ومقتل وإصابة العشرات منهم ومن بينهم متزعمون فيما يسمى "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي".

وزارة الدفاع السورية

وأضاف البيان: "تصدت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي لهجوم إرهابي شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة، حيث كبدتها خسائر فادحة بالعتاد والسلاح وأوقعت العشرات من الإرهابيين بين قتيل ومصاب".

وزارة الدفاع السورية

وتابع بيان الدفاع السورية: "كما تمكنت وحداتنا العاملة على الاتجاه ذاته من إسقاط وتدمير عدة طائرات مسيرة انتحارية للإرهابيين حاولوا من خلالها الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات المحيطة الآمنة".

المصدر: RT