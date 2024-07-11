بدعم الطيران الحربي الروسي.. الجيش السوري يدمر مواقع للإرهابيين في ريفي اللاذقية وإدلب (صور)
أعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل عشرات الإرهابيين في استهداف بريف اللاذقية الشمالي بالتعاون مع الطيران الروسي الصديق واعتراض مسيرات أطلقها المسلحون على اتجاه ريف إدلب الجنوبي".
وجاء في بيان الدفاع السورية على حسابها في "فيسبوك": "استهدفت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي بالتعاون مع الطيران الروسي الصديق مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ما أدى لتدميرها بالكامل ومقتل وإصابة العشرات منهم ومن بينهم متزعمون فيما يسمى "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي".
وأضاف البيان: "تصدت وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي لهجوم إرهابي شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة، حيث كبدتها خسائر فادحة بالعتاد والسلاح وأوقعت العشرات من الإرهابيين بين قتيل ومصاب".
وتابع بيان الدفاع السورية: "كما تمكنت وحداتنا العاملة على الاتجاه ذاته من إسقاط وتدمير عدة طائرات مسيرة انتحارية للإرهابيين حاولوا من خلالها الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات المحيطة الآمنة".
المصدر: RT
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