حميميم: مقتل 18 من مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" بعد محاولة لاختراق دفاعات الجيش السوري في إدلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" حاولوا اختراق خط الدفاع الأول للجيش السورية في محافظة إدلب، وتم صدهم وتصفية 18 منهم.

وقال كوليت: "حاول مسلحو تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي، مدعومين بالهاون والمدفعية، اختراق خط الدفاع الأول لقوات الحكومة السورية في قرية الملاجة بمحافظة إدلب، وتم صد الهجوم والاحتفاظ بالمواقع وقتل ما يصل إلى 18 متطرفا".

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وأشار إلى أنه نتيجة إسقاط عبوة ناسفة من طائرة مسيّرة على مواقع القوات السورية الواقعة في قرية معرشمشه بمحافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية الاثنين الماضي إسقاط ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، استهدفت قرى ريفي إدلب وحماة.

المصدر: RT