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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 09:18 GMT

    حريق على متن طائرة ركاب سعودية إثر خروجها عن المدرج في مطار بيشاور (فيديو)

    تعرضت طائرة الخطوط السعودية من طراز A330R لحريق في منظومة الهبوط الرئيسية أثناء هبوطها في مطار بيشاور ونتج عنه خروج الطائرة عن مسار المدرج.

    حريق على متن طائرة ركاب سعودية إثر خروجها عن المدرج في مطار بيشاور (فيديو)
    منصة إكس

    وجاء في بيان صادر عن ‎"الخطوط الجوية السعودية" أن جميع الركاب تم إخلاؤهم عبر زلاقات النجاة بأمان ولم تقع أي إصابات.

    وأشار البيان إلى أن الطائرة تخضع حاليا لإجراءات التقييم الفني من قبل المختصين.

    يشار إلى أن الطائرة التي تحمل التسجيل HZ-AQ28 كانت تشغل الرحلة رقم SV792 وأقلعت من العاصمة السعودية الرياض إلى بيشاور في باكستان.

    وذكر الحساب الموثق باسم "الطيران السعودي" على منصة إكس" إن الطائرة السعودية من طراز A330 تعرضت لحادث في باكستان.

    وأوضح أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور عبر الرحلة رقم SV792، وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لوحظ انبعاث دخان من أحد الإطارات، حيث تم إيقاف الطائرة على الفور وإبلاغ الجهات المعنية، في الوقت الذي تم إجلاء كافة الضيوف وطاقم الطائرة من خلال مزلقة الإخلاء بسلام.

    وتخضع الطائرة الآن للتقييم الفني من قبل المختصين، حيث تجري عملية الإصلاحات والفحوصات الشاملة ومن ثم الاختبارات التي تضمن سلامتها.

    المصدر: RT

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