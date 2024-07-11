وجاء في بيان صادر عن ‎"الخطوط الجوية السعودية" أن جميع الركاب تم إخلاؤهم عبر زلاقات النجاة بأمان ولم تقع أي إصابات.

وأشار البيان إلى أن الطائرة تخضع حاليا لإجراءات التقييم الفني من قبل المختصين.

🔴 | تعرضت طائرة من طراز A330R تابعة لـ #الخطوط_السعودية لحريق في منظومة الهبوط الرئيسية أثناء هبوطها في مطار بيشاور قادمة من الرياض عبر الرحلة رقم SV792. نتج عنه خروج الطائرة من المدرج.



تم إخلاء الركاب بسلام عبر زلاقات النجاة دون وقوع أي إصابات، وتخضع الطائرة حاليًا للتقييم… pic.twitter.com/RJN2i9pxiR — ثقافة الطيران (@AviationCulture) July 11, 2024

يشار إلى أن الطائرة التي تحمل التسجيل HZ-AQ28 كانت تشغل الرحلة رقم SV792 وأقلعت من العاصمة السعودية الرياض إلى بيشاور في باكستان.

وذكر الحساب الموثق باسم "الطيران السعودي" على منصة إكس" إن الطائرة السعودية من طراز A330 تعرضت لحادث في باكستان.

#الخطوط_السعودية :



توضح السعودية أن طائراتها المتجهة من #الرياض إلى #بيشاور على الرحلة SV792 تعرضت لدخان انبعث من أحد الإطارات أثناء هبوطها في #مطار_بيشاور الدولي في #باكستان.

وقد تم إيقاف الطائرة على الفور وتم إخطار الجهات المختصة وتم إجلاء جميع الضيوف وطاقم الطائرة بأمان من… pic.twitter.com/1nHVlgFJ5L — صحيفة المدينة (@Almadinanews) July 11, 2024

وأوضح أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور عبر الرحلة رقم SV792، وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لوحظ انبعاث دخان من أحد الإطارات، حيث تم إيقاف الطائرة على الفور وإبلاغ الجهات المعنية، في الوقت الذي تم إجلاء كافة الضيوف وطاقم الطائرة من خلال مزلقة الإخلاء بسلام.

وتخضع الطائرة الآن للتقييم الفني من قبل المختصين، حيث تجري عملية الإصلاحات والفحوصات الشاملة ومن ثم الاختبارات التي تضمن سلامتها.

المصدر: RT