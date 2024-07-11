وقالت المتحدثة للصحفيين اليوم الخميس، خلال المؤتمر الأسبوعي للوزارة إن "باكستان تحترم سيادة أفغانستان، وباكستان جارة أفغانستان، ونتوقع من السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع إي هجمات ضد بلادنا".

وأضافت "لا يوجد لدى باكستان أي توجه للتفاوض مع أي مجموعة إرهابية منخرطة في عمليات ضد المدنيين ومؤسسات الدولة".

وتشهد عدة مناطق في باكستان خاصة الواقعة على الشريط الحدودي مع أفغانستان بين الحين والآخر هجمات إرهابية تستهدف رجال الأمن والمدنيين وحتى الأجانب، وتوجه السلطات الباكستانية أصابع الاتهام إلى حركة "طالبان" الباكستانية وجماعات مسلحة أخرى.

وكثيرا ما يتهم المسؤولون الباكستانيون حكام "طالبان" الأفغانية بتوفير المأوى لمقاتلي حركة "طالبان" الباكستانية وهو ما ترفضه كابل. وتنفي حركة "طالبان" الباكستانية استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات في باكستان.

المصدر: سبوتنيك