مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 08:45 GMT

    الخارجية الباكستانية: نحترم سيادة أفغانستان وتتوقع منها إجراءات حقيقية لمنع الهجمات ضد بلادنا

    أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، بأن بلادها تحترم سيادة أفغانستان وتتوقع من السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع أي هجمات ضد باكستان.

    الخارجية الباكستانية: نحترم سيادة أفغانستان وتتوقع منها إجراءات حقيقية لمنع الهجمات ضد بلادنا
    Globallookpress

    وقالت المتحدثة للصحفيين اليوم الخميس، خلال المؤتمر الأسبوعي للوزارة إن "باكستان تحترم سيادة أفغانستان، وباكستان جارة أفغانستان، ونتوقع من السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع إي هجمات ضد بلادنا".

    وأضافت "لا يوجد لدى باكستان أي توجه للتفاوض مع أي مجموعة إرهابية منخرطة في عمليات ضد المدنيين ومؤسسات الدولة".

    وتشهد عدة مناطق في باكستان خاصة الواقعة على الشريط الحدودي مع أفغانستان بين الحين والآخر هجمات إرهابية تستهدف رجال الأمن والمدنيين وحتى الأجانب، وتوجه السلطات الباكستانية أصابع الاتهام إلى حركة "طالبان" الباكستانية وجماعات مسلحة أخرى.

    وكثيرا ما يتهم المسؤولون الباكستانيون حكام "طالبان" الأفغانية بتوفير المأوى لمقاتلي حركة "طالبان" الباكستانية وهو ما ترفضه كابل. وتنفي حركة "طالبان" الباكستانية استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات في باكستان.

    المصدر: سبوتنيك

     

     

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم

    زيلينسكي يعلن عن "تنبؤاته" في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض

    أخبار العالم

    قائد قوات "أحمد" الخاصة: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في خريف عام 2024