وأفاد أشفق خان وهو ضابط شرطة محلي بأن "القيادي بالحركة عبد الرحيم كان من بين المسلحين الذين قتلوا في الغارة التي وقعت في بلدة ماتني".

ولم يخض خان في التفاصيل ولم تعلق حركة "طالبان" الباكستانية على ماحدث.

وكثيرا ما يتهم المسؤولون الباكستانيون حكام "طالبان" الأفغانية بتوفير المأوى لمقاتلي حركة "طالبان" الباكستانية وهو ما ترفضه كابل. وتنفي حركة "طالبان" الباكستانية استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات في باكستان.

بيشاور هي عاصمة إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

المصدر: "أسوشيتد برس"