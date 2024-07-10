باكستان.. مقتل 3 شرطة في تبادل لإطلاق النار بين عناصر "طالبان باكستان" وقوات الأمن
داهمت قوات الأمن الباكستانية وكرا لحركة "طالبان باكستان" على مشارف مدينة بيشاور شمال غربي البلاد، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة و3 مسلحين.
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وأفاد أشفق خان وهو ضابط شرطة محلي بأن "القيادي بالحركة عبد الرحيم كان من بين المسلحين الذين قتلوا في الغارة التي وقعت في بلدة ماتني".
ولم يخض خان في التفاصيل ولم تعلق حركة "طالبان" الباكستانية على ماحدث.
وكثيرا ما يتهم المسؤولون الباكستانيون حكام "طالبان" الأفغانية بتوفير المأوى لمقاتلي حركة "طالبان" الباكستانية وهو ما ترفضه كابل. وتنفي حركة "طالبان" الباكستانية استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات في باكستان.
بيشاور هي عاصمة إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.
المصدر: "أسوشيتد برس"
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