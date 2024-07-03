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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 23:30 GMT

    باكستان.. مقتل عضو سابق في مجلس الشيوخ و4 آخرين في انفجار قنبلة شمال غرب البلاد (صور + فيديو)

    أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل عضو سابق بمجلس الشيوخ في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في سيارة كانت تقله مع أنصاره في معقل سابق لحركة طالبان باكستان بالقرب من حدود أفغانستان.

    باكستان.. مقتل عضو سابق في مجلس الشيوخ و4 آخرين في انفجار قنبلة شمال غرب البلاد (صور + فيديو)
    AFP

    وأفادت الشرطة بأن أربعة أشخاص آخرين قتلوا في الانفجار.

    وقال بخات بونار قائد الشرطة المحلية، إن عضو مجلس الشيوخ السابق هداية الله خان كان مسافرا ضمن قافلة لحضور تجمع انتخابي.

    باكستان.. مقتل عضو سابق في مجلس الشيوخ و4 آخرين في انفجار قنبلة شمال غرب البلاد (صور + فيديو)

    وذكر أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم في منطقة باجور الواقعة بإقليم خيبر بختونخوا.

    وندد الرئيس آصف علي زرداري ومسؤولون آخرون بالتفجير.

    ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ونفت حركة باكستان طالبان في بيان صلتها بالانفجار.

    باكستان.. مقتل عضو سابق في مجلس الشيوخ و4 آخرين في انفجار قنبلة شمال غرب البلاد (صور + فيديو)

    وكانت باجور حتى وقت قريب معقلا للجماعة المتحالفة مع طالبان الأفغانية.

    وجاء هجوم الأربعاء بعد نحو عام من قيام انتحاري بتفجير نفسه في تجمع سياسي لحزب جمعية علماء الإسلام في باجور، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة 200 آخرين.

    ومنذ ذلك الحين شنت قوات الأمن عمليات ضد متمردين في باجور وغيرها.

    وفي أحدث عملياتها قتلت قوات الامن قائدا للمتمردين في باجور يوم الأربعاء يدعى عرفان الله.

    وفي بيانه قال الجيش إن عرفان الله كان ضالعا في أنشطة إرهابية في السابق، كما يقف وراء عمليات قتل استهدفت عددا من المدنيين.

    المصدر: أ ب

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