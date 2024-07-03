وأفادت الشرطة بأن أربعة أشخاص آخرين قتلوا في الانفجار.

وقال بخات بونار قائد الشرطة المحلية، إن عضو مجلس الشيوخ السابق هداية الله خان كان مسافرا ضمن قافلة لحضور تجمع انتخابي.

وذكر أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم في منطقة باجور الواقعة بإقليم خيبر بختونخوا.

وندد الرئيس آصف علي زرداري ومسؤولون آخرون بالتفجير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ونفت حركة باكستان طالبان في بيان صلتها بالانفجار.

وكانت باجور حتى وقت قريب معقلا للجماعة المتحالفة مع طالبان الأفغانية.

وجاء هجوم الأربعاء بعد نحو عام من قيام انتحاري بتفجير نفسه في تجمع سياسي لحزب جمعية علماء الإسلام في باجور، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة 200 آخرين.

ومنذ ذلك الحين شنت قوات الأمن عمليات ضد متمردين في باجور وغيرها.

وفي أحدث عملياتها قتلت قوات الامن قائدا للمتمردين في باجور يوم الأربعاء يدعى عرفان الله.

وفي بيانه قال الجيش إن عرفان الله كان ضالعا في أنشطة إرهابية في السابق، كما يقف وراء عمليات قتل استهدفت عددا من المدنيين.

المصدر: أ ب