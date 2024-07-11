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واستدعت اللجنة كبير مساعدي السيدة الأولى جيل بايدن أنتوني برنال، ونائب رئيس الأركان آني توماسيني، وكبير المستشارين آشلي ويليامز، وفق ما أورد موقع Axios.

وطلبت اللجنة التي يقودها الجمهوريون من المساعدين الرد بحلول 17 يوليو وطلبت منهم إجراء مقابلات مغلقة في وقت لاحق من يوليو.

وقال النائب الجمهوري الأمريكي جيمس كومر، رئيس اللجنة: "يجب أن يمثل الموظفون الرئيسيون في البيت الأبيض أمام لجنتنا حتى نتمكن من توفير الشفافية والمساءلة التي يستحقها الأمريكيون". ووصف كومر بايدن بأنه "غير لائق" للمنصب وزعم أن موظفيه لم يتحلوا بالشفافية.

وقالت اللجنة إن كومر حاول في السابق إجراء مقابلات مع المساعدين الثلاثة أثناء التحقيق في تعامل بايدن مع وثائق سرية لم يوجه فيها المستشار الخاص روبرت هور اتهامات ضد الرئيس، مضيفة أن البيت الأبيض لم يجعل المساعدين الثلاثة متاحين في ذلك الوقت.

وأضافت اللجنة: "وفقا لأحد مساعدي بايدن السابقين، فإن هؤلاء الموظفين الثلاثة - آني توماسيني وأنتوني برنال وآشلي ويليامز - أنشأوا "فقاعة وقائية حول" الرئيس بايدن".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز إن مذكرات الاستدعاء كانت "حيلة سياسية لا أساس لها من الصحة" وأن كومر كان "يستخدم مذكرات الاستدعاء كسلاح للحصول على عناوين الأخبار بدلا من البحث عن معلومات من خلال العملية الدستورية المناسبة".

ويواجه بايدن شكوكا بشأن فرص إعادة انتخابه بعد أداء ضعيف ومتعثر في مناظرة ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، طالبه بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس والمانحين البارزين علنا بالتنحي عن ترشيح الحزب لانتخابات 5 نوفمبر. وقال بايدن إنه سيبقى في السباق.

وقد أعرب العديد من المشرعين من حزب بايدن عن مخاوفهم من أن بايدن لم يفعل ما يكفي في الأيام التالية لإقناع الناخبين بأن المناقشة كانت انحرافا، وليست انعكاسا حقيقيا لقدراته.





المصدر: وكالات