"لا رجعة فيه".. مدفيديف يعلق على البيان الختامي لقمة "الناتو"
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تعبير "لا رجعة فيه" Irreversible الذي ورد في البيان الختامي لقمة "الناتو" في واشنطن بشأن مسار أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.
ستولتنبرغ: لا إجماع في حلف "الناتو" على قبول انضمام أوكرانيا
جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث نقل حرفيا (باللغة الإنجليزية) فقرة البيان الختامي لقمة "الناتو" التي تنص على أن دول الحلف "ستواصل دعم أوكرانيا في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي التام، بما في ذلك نحو عضوية (الناتو)". ثم ترجمها إلى اللغة الروسية، وتابع:
"أصبح الاستنتاج واضحا. يتعين علينا الآن أن نفعل كل ما بوسعنا حتى ينتهي (مسار أوكرانيا الذي لا رجعة فيه) نحو حلف (الناتو) إما بزوال أوكرانيا أو باختفاء الحلف، والأفضل بكليهما".
وكانت دول الحلف قد اتفقت في بيانها الختامي على أن أوكرانيا ستسلك "طريقا لا رجعة عنه" نحو انضمامها إلى الحلف، إلا أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في اجتماعه الأخير، قبل استبداله برئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال إنه لا يوجد إجماع في الحلف على قبول انضمام أوكرانيا. وأوضح أن الحديث يدور اليوم فقط حول تقريب أوكرانيا من الحلف وليس ضمها إليه، ومن السابق لأوانه الحديث عن الموعد.
المصدر: RT
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