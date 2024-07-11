جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث نقل حرفيا (باللغة الإنجليزية) فقرة البيان الختامي لقمة "الناتو" التي تنص على أن دول الحلف "ستواصل دعم أوكرانيا في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي التام، بما في ذلك نحو عضوية (الناتو)". ثم ترجمها إلى اللغة الروسية، وتابع:

"أصبح الاستنتاج واضحا. يتعين علينا الآن أن نفعل كل ما بوسعنا حتى ينتهي (مسار أوكرانيا الذي لا رجعة فيه) نحو حلف (الناتو) إما بزوال أوكرانيا أو باختفاء الحلف، والأفضل بكليهما".

وكانت دول الحلف قد اتفقت في بيانها الختامي على أن أوكرانيا ستسلك "طريقا لا رجعة عنه" نحو انضمامها إلى الحلف، إلا أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في اجتماعه الأخير، قبل استبداله برئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال إنه لا يوجد إجماع في الحلف على قبول انضمام أوكرانيا. وأوضح أن الحديث يدور اليوم فقط حول تقريب أوكرانيا من الحلف وليس ضمها إليه، ومن السابق لأوانه الحديث عن الموعد.

المصدر: RT