مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 05:53 GMT

    روسيا "تأسف" لمشاركة أرمينيا في قمة "الناتو" وتحذرها من عواقب "الخطوات المتهورة"

    صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين اليوم الخميس بأن موسكو تأسف بشدة لمشاركة أرمينيا في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها واشنطن هذه الأيام.

    روسيا "تأسف" لمشاركة أرمينيا في قمة "الناتو" وتحذرها من عواقب "الخطوات المتهورة"
    Sputnik

    وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" ذكّر غالوزين بأن أرمينيا "لا تزال عضوا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وهي طرف في الكثير من الاتفاقيات الثنائية في المجالين العسكري والعسكري التقني".

    وأضاف: "بدلا من اتباع نهج بناء لمناقشة هواجسها، اختارت يريفان، للأسف، طريقا آخر".

    وأوضح غالوزين أن "أرمينيا تفضل زيادة التعامل مع الناتو أو أعضاء فيه، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ معايير الحلف أو شراء الأسلحة أو إجراء أنشطة تدريب قتالية مشتركة، ناهيك عن المشاركة في قمة هذه الكتلة العسكرية السياسية التي تعقد في واشنطن هذه الأيام"، مضيفا أن "كل ذلك لا يمكن أن يثير سوى الأسف الشديد".

    وحذر الدبلوماسي الروسي، من أنه "بتعميق التعاون بهذه الوتيرة مع أولئك الذين هدفهم إلحاق "الهزيمة الاستراتيجية" بروسيا، تخاطر يريفان بزعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز بشكل خطير، بما في ذلك على حساب أمنها".

    وأعرب غالوزين عن أمله بأن "المتخصصين والسياسيين المحنكين في أرمينيا يدركون العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوات المتهورة".

    وكانت الدفاع الأرمنية أعلنت عن إجراء مناورات عسكرية أرمنية أمريكية لتدريب قواتها لحفظ السلام، في الفترة بين الـ15 والـ24 من يوليو الحالي.

    والشهر الماضي وقعت أرمينيا عقدا مع فرنسا لشراء أنظمة مدفعية ذاتية الحركة فرنسية من طراز CAESAR.

    وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في يونيو عن نية يريفان الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، دون أن يحدد موعد الانسحاب المحتمل.

    المصدر: "نوفوستي"

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم

    زيلينسكي يعلن عن "تنبؤاته" في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض