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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 03:59 GMT

    كوريا الجنوبية تعتزم إنتاج "سلاح ليزر" مصمم لإسقاط الطائرات المسيرة

    قالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية إن سيئول ستبدأ إنتاج "سلاح ليزر" مصمم لإسقاط الطائرات المسيرة، على أن يتم نشره هذا العام.

    كوريا الجنوبية تعتزم إنتاج "سلاح ليزر" مصمم لإسقاط الطائرات المسيرة
    Globallookpress

    ووفقا للإدارة، فإن سلاح الليزر "سيكون قادرا على الدفاع ضد الطائرات الصغيرة بدون طيار على مسافة قصيرة عن طريق إطلاق أشعة الليزر المولدة من الألياف البصرية على الأهداف".

    وقالت الإدارة إن "السلاح الجديد يمكن أن يعمل طالما كانت الكهرباء متوفرة، وتقدر تكلفة الإطلاق الواحد بحوالي 2,000 وون (1.45 دولار أمريكي) فقط" مشيرة إلى أن "الليزر غير مرئي للعين ولا يصدر أي صوت".

    وأضافت أن "نظام الليزر يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الحروب المستقبلية إذا زاد إنتاجه للرد على تهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات".

    وذكرت الإدارة أن "كوريا الجنوبية ستصبح أول دولة معروفة تشغل سلاح الليزر وذلك إذا تم نشره كما هو مخطط له هذا العام".

    وفي الشهر الماضي وقعت الإدارة صفقة بقيمة حوالي 100 مليار وون (72 مليون دولار أمريكي) مع شركة الدفاع الكورية الجنوبية "هانهوا إيروسبيس" لإنتاج منظومة الأسلحة، ولم تقدم المزيد من التفاصيل عن العقد.

    وقد بدأت كوريا الجنوبية تطوير سلاح الليزر في عام 2019 واستثمرت 87.1 مليار وون (63 مليون دولار) في ذلك المشروع، وفق ما افادت وكالة "يونهاب".

    المصدر: "يونهاب"

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