وكتبت بيزوغلايا في قناتها على "تلغرام": "وضع التصليحات مرعب، بعض أنظمة معدات [الدفاع الجوي] الغربية باتت معطوبة".

وفقا للبرلمانية، من أجل إصلاح المعدات المعطوبة، تتم في أوكرانيا إزالة الأجزاء التالفة من جراء العمل في الأنظمة المماثلة. وأشارت إلى أنه بسبب هذا النهج، فإن الجيش ليس لديه فحسب عدد أقل من النماذج الصالحة للخدمة تحت تصرفه، بل يقلل أيضا من كثافة نظام الدفاع الجوي، علاوة على ذلك بعد هذه الإصلاحات تتوقف المعدات عن العمل في غضون شهرين.

وأضافت بيزوغلايا محذرة: "أضف هنا مخاطر الفساد، والتشغيل المفرط وبحلول نهاية العام قد نفقد الأغلبية المطلقة من الدفاعات الجوية من حيث الحالة الفنية، لأن أعمال الإصلاح والصيانة لم يتم تنظيمها حتى الآن بشكل نقدي سواء داخل [البلد] أو مع الشركاء".

كما اشتكت النائبة من قلة مخزون الصواريخ من هذه الأنظمة بسبب الإمدادات المتواضعة من جانب شركاء كييف. بالإضافة إلى ذلك، يتم، وفقا لمعلوماتها، إرسال أفراد عسكريين من فرق الدفاع الجوي المتنقلة الذين يعرفون التضاريس المحيطة بمرافق البنية التحتية الحيوية إلى الخطوط الأمامية، وأحيانا بوحدات مدمرة يتم سحبها للمناوبة مكانها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن ترى أن المساعدة العسكرية التي خصصها الغرب لأوكرانيا كافية لتلبية احتياجاتها، رغم أن فلاديمير زيلينسكي اشتكى قبل ذلك من أن أنظمة الدفاع الجوي الإضافية التي وعد بها الحلفاء كييف "لا يمكن أن تكون كافية".

المصدر: RT