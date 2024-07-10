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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 22:50 GMT

    ستولتنبرغ: الدعم الصيني لروسيا يمثل خطرا على الناتو

    صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الدعم الصيني لروسيا يمثل خطرا على أمن الناتو، مؤكدا أن الحلف سيتعاون مع خصوم الصين.

    ستولتنبرغ: الدعم الصيني لروسيا يمثل خطرا على الناتو
    Matt Rourke / AP

    وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، إن "دعم الصين لروسيا يمثل خطرا على أمن الناتو. وسنناقش ذلك مع الدول الشركاء غدا"، وذلك في إشارة إلى أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان.

    ولم يكشف ستولتنبرغ عما هي الخطوات التي قد يتخذها الحلف ضد الصين، لكنه أشار إلى أنه لأول مرة في التاريخ أجمع دول الحلف على أن الصين تعتبر "الداعم الرئيسي" للأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

    وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت الصين بدعم مجمع الصناعات العسكرية الروسية وهددت بفرض العقوبات على الشركات الصينية المعنية، فيما رفضت بكين تلك الاتهامات ونفت تقديم أي دعم عسكري لروسيا أو دعم عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

    وجاءت تصريحات ستولتنبرغ في ختام اليوم الثاني لقمة حلف الناتو في واشنطن، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 11 يوليو.

    المصدر: تاس

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