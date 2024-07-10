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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 22:13 GMT

    "الناتو" ينشئ بعثة للتعاون الأمني مع أوكرانيا ومركزا لدراسة وتحليل الصراع

    أعلن حلف شمال الأطلسي عن إنشاء مهمة للدعم الأمني وتدريب عسكري لأوكرانيا ووافق على قرار تعيين ممثل مدني رفيع المستوى للحلف في أوكرانيا وإنشاء مركز لتحليل الصراع الأوكراني ودراسته.

    "الناتو" ينشئ بعثة للتعاون الأمني مع أوكرانيا ومركزا لدراسة وتحليل الصراع
    Sputnik

    جاء ذلك في الإعلان الختامي لقمة الناتو الذي تمت الموافقة عليه في واشنطن.

    وقال البيان: "قررت القمة إنشاء بعثة للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا تابعة لحلف شمال الأطلسي لتنسيق الإمدادات العسكرية والتدريب لأوكرانيا من دول الناتو وشركائها، وتتمثل مهمتها في وضع المساعدة الأمنية لأوكرانيا على أساس آمن". 

    وأضاف أن "قمة الناتو قررت إنشاء مركز مشترك للتحليل والتدريب والتعليم مع أوكرانيا لدراسة وتطبيق تجربة الصراع في أوكرانيا".

    وتنعقد قمة "الناتو" في واشنطن في الفترة من 9-11 يوليو.

    المصدر: تاس

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