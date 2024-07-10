جاء ذلك في الإعلان الختامي لقمة الناتو الذي تمت الموافقة عليه في واشنطن.

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وقال البيان: "قررت القمة إنشاء بعثة للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا تابعة لحلف شمال الأطلسي لتنسيق الإمدادات العسكرية والتدريب لأوكرانيا من دول الناتو وشركائها، وتتمثل مهمتها في وضع المساعدة الأمنية لأوكرانيا على أساس آمن".

وأضاف أن "قمة الناتو قررت إنشاء مركز مشترك للتحليل والتدريب والتعليم مع أوكرانيا لدراسة وتطبيق تجربة الصراع في أوكرانيا".

وتنعقد قمة "الناتو" في واشنطن في الفترة من 9-11 يوليو.

المصدر: تاس