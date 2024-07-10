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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 21:17 GMT

    وزير إسرائيلي عن المفاوضات مع "حماس": نحن مصرون على عدم إمكانية الاتفاق على وقف الحرب

    قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر إن من الممكن التوصل إلى صفقة أسرى في هذه الجولة من المفاوضات مع "حماس"، مشيرا إلى أن "تل أبيب مصرّة على عدم إمكانية الاتفاق على وقف الحرب".

    وزير إسرائيلي عن المفاوضات مع "حماس": نحن مصرون على عدم إمكانية الاتفاق على وقف الحرب
    AFP

    وفي مقابلة مع قناة "I24NEWS"، قال ميكي زوهر: "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى صفقة رهائن في هذه الجولة (من المفاوضات).. نحن نصر على أشياء معينة، مثل أننا لا نستطيع الاتفاق على وقف الحرب.. إذا وافقت "حماس"، فهناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، وسنصادق عليه في الحكومة".

    وفي سياق آخر، تطرق زوهر في حديثه إلى التوترات السياسية والاشتباكات التي حدثت في الأيام الأخيرة بين مختلف الأحزاب، من أبرزها الخلاف المرتبط بمشروع قانون الحاخامات، قائلا: "الائتلاف عادة لا ينهار، ولكنه يتفكك، إنها عملية طويلة تؤدي إلى حل الحكومة وتأتي بسبب سلوك غير مسؤول"، في إشارة إلى هجوم حزب "عوتسما يهوديت" على عضو الكنيست أرييه درعي: "إنه ليس يساريا، إنه يميني".

    وأكمل الوزير الإسرائيلي: "أدعو الجميع إلى وقف هذا الهراء وتحمل المسؤولية..إن الرد أو الانجرار إلى الانتخابات في هذا الوقت هو ببساطة أمر غير مسؤول".

    واستطرد: "الانتخابات هي عملية، والحكومة لن تتشط بصورة فعالة عندما نكون في حكومة انتقالية. كيف يساهم ذلك في وحدة الشعب؟ الدعاية الانتخابية اليوم هي المحور المركزي، ولن تساهم في وحدة الشعب. هذا ليس منطقيا.. كيف يمكن لحكومة انتقالية أن تعقد صفقة رهائن؟ كيف تدار الساحة ضد غزة وضد النووي الإيراني.. لنفترض أننا سنذهب إلى الانتخابات.. سيستغرق الأمر أشهرا حتى يتم تشكيل الحكومة".

    المصدر: "I24NEWS"

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