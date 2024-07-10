مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 18:59 GMT

    باكستان تسمح لـ1.45 مليون لاجئ أفغاني بالبقاء على أراضيها عاما آخر

    أعلنت باكستان اليوم الأربعاء أنها ستمدد إقامة 1.45 مليون لاجئ أفغاني يقيمون بشكل قانوني في البلاد، وذلك بعد يوم من زيارة مفوض وكالة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين.

    باكستان تسمح لـ1.45 مليون لاجئ أفغاني بالبقاء على أراضيها عاما آخر
    Globallookpress

    وسيتمكن اللاجئون الأفغان الذين يحملون الوثائق المناسبة من البقاء في باكستان حتى 30 يونيو 2025، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف.

    وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حث الثلاثاء السلطات الباكستانية على تمديد صلاحية بطاقات الإقامة الخاصة بهم.

    وكان تمديد الإقامة السابق الذي أصدرته حكومة باكستان قد انتهى في 30 يونيو، ما تسبب في حالة من عدم اليقين على نطاق واسع والخوف من احتمال ترحيلهم إلى وطنهم.

    وجاء هذا القرار في أعقاب حملة ضد المهاجرين تعرضت لانتقادات واسعة بدأت العام الماضي واستهدفت كل من لا يملكون وثائق صالحة بغض النظر عن جنسيتهم، وفقا للسلطات الباكستانية، ما أجبر ما يقدر بنحو 600 ألف أفغاني على العودة إلى ديارهم. ومع ذلك، يبدو أن الحملة قد تم تعليقها، دون أن تقدم السلطات تفسيرا لذلك.

    وبعد اختتام زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام والتي التقى فيها لاجئين أفغان ومسؤولين باكستانيين، أصدر غراندي بيانا عبر فيه عن تقديره لتعليق قرار ترحيل غير المسجلين إلى أوطانهم.

    وتستضيف باكستان منذ فترة طويلة ما يقدر بنحو 1.7 مليون أفغاني، وينتظر الآلاف إعادة توطينهم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

    المصدر: "أسوشيتد برس"

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم

    زيلينسكي يعلن عن "تنبؤاته" في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض

    أخبار العالم العربي

    مرسلتنا في لبنان: إطلاق صواريخ من بينها صاروخ "بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)