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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 18:04 GMT

    النجم السينمائي جورج كلوني المؤيد البارز لبايدن يطالبه بمغادرة السباق الرئاسي

    ضم النجم السينمائي المنتمي للحزب الديمقراطي جورج كلوني يوم الأربعاء صوته إلى أصوات من يطالبون جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.

    النجم السينمائي جورج كلوني المؤيد البارز لبايدن يطالبه بمغادرة السباق الرئاسي
    Globallookpress

    وقال في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إنه يحب بايدن، لكن الحزب سيخسر السباق الرئاسي وأي سيطرة في الكونغرس باستمرار ترشحه.

    وكتب "هذا ليس رأيي أنا فقط، بل هو رأي كل عضو في مجلس الشيوخ وفي الكونغرس وكل حاكم ولاية تحدثت معه على انفراد".

    واستضاف كلوني العديد من حملات جمع التبرعات في هوليوود ذات العائد المرتفع، بما في ذلك حملة لصالح بايدن الشهر الماضي.

    وذكر كلوني أن الحزب يجب أن يختار مرشحا جديدا في مؤتمره الشهر المقبل، قائلا إن العملية ستكون "فوضوية" لكنها "ستوقظ" الناخبين لصالح الحزب.

    ورفض بايدن الخروج من السباق الرئاسي بعد أدائه الضعيف في المناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

    المصدر: "أسوشيتد برس"

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