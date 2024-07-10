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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 15:20 GMT

    غالانت يضع شرطا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من حدود قطاع غزة مع مصر

    أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إمكانية انسحاب الجيش من حدود قطاع غزة مع مصر في إطار صفقة تؤدي لتحرير الأسرى عند "حماس" ولكن بشرط ضمان وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود.

    غالانت يضع شرطا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من حدود قطاع غزة مع مصر
    Globallookpress

    وقال غالانت خلال اجتماع مع المسؤول في البيت الأبيض، بريت ماكغورك: "هناك حاجة إلى حل يوقف محاولات التهريب ويقطع طرق الإمداد المحتملة لـ"حماس"، ويسمح أيضا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المعبر (رفح) في إطار صفقة لإطلاق سراح الأسرى".

    يشار إلى أن اجتماع غالانت مع بريت ماكغورك جرى يوم أمس الثلاثاء وناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بخطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار في القطاع.

    وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال غالانت أمام "الكنيست الإسرائيلي": "إنجازات جيش الدفاع في قطاع غزة كثيرة، إذ تمت تصفية أو إصابة 60% من مخربي حماس، وتفكيك كتائبها الـ24 أو السواد الأعظم منها".

    وأضاف: "إرجاء الإعلان عن هزيمة "حماس" في رفح بعد التقدم في المفاوضات".

    المصدر: نوفوستي

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