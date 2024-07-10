وقال غالانت خلال اجتماع مع المسؤول في البيت الأبيض، بريت ماكغورك: "هناك حاجة إلى حل يوقف محاولات التهريب ويقطع طرق الإمداد المحتملة لـ"حماس"، ويسمح أيضا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المعبر (رفح) في إطار صفقة لإطلاق سراح الأسرى".

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يشار إلى أن اجتماع غالانت مع بريت ماكغورك جرى يوم أمس الثلاثاء وناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بخطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال غالانت أمام "الكنيست الإسرائيلي": "إنجازات جيش الدفاع في قطاع غزة كثيرة، إذ تمت تصفية أو إصابة 60% من مخربي حماس، وتفكيك كتائبها الـ24 أو السواد الأعظم منها".

وأضاف: "إرجاء الإعلان عن هزيمة "حماس" في رفح بعد التقدم في المفاوضات".

المصدر: نوفوستي