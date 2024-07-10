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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 12:00 GMT

    غالانت: 60% من مقاتلي "حماس" بين قتيل ومصاب وتفكيك كتائبها الـ24 أو معظمها

    قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه تمت "تصفية أو إصابة 60%" من مقاتلي حركة "حماس" منذ بداية العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

    غالانت: 60% من مقاتلي "حماس" بين قتيل ومصاب وتفكيك كتائبها الـ24 أو معظمها
    Globallookpress

    ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" تصريحات الوزير الإسرائيلي غالانت في الوقت الذي أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا "إرجاء الإعلان عن هزيمة "حماس" في رفح بعد التقدم في المفاوضات".

    وقال غالانت في كلمة ألقاها في "الكنيست الإسرائيلي": "إنجازات جيش الدفاع في قطاع غزة كثيرة، إذ تمت تصفية أو إصابة 60% من مخربي حماس، وتفكيك كتائبها الـ24 أو السواد الأعظم منها".

    وأضاف: "سمحت إسرائيل بربط منشأة تنقية مياه واحدة فقط بتيار الكهرباء الإسرائيلي، لأن تفشيا محتملا للأمراض سيعرض أيضا قواتنا والمخطوفين وتنفيذ المهام للخطر".

    وشدّد غالانت على ضرورة "أن نقوم بخطوات إنسانية من أجل الحفاظ على الشرعية الدولية للحرب وأهدافها".

    وفي ضوء قمة الوسطاء المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، أكد أن "إسرائيل عاقدة العزم على إعادة جميع المخطوفين".

    وكان الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، أبو عبيدة يوم الأحد الماضي، قد أكد أن "القدرات البشرية للمقاومة بخير وتم تجنيد الآلاف من المجاهدين الجدد في ظل الحرب المستمرة منذ 9 أشهر على غزة".

    المصدر: RT

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