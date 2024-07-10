مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 09:44 GMT

    دبلوماسيون بريطانيون يطالبون واشنطن ببدء مفاوضات مع موسكو حول أوكرانيا

    طالب دبلوماسيون بريطانيون واشنطن ببدء المفاوضات مع موسكو، وإبرام اتفاقية أمنية جديدة تضمن مصالح روسيا وأوكرانيا.

    دبلوماسيون بريطانيون يطالبون واشنطن ببدء مفاوضات مع موسكو حول أوكرانيا
    Sputnik

    وقالوا في رسالة نشرتها صحيفة "فايننشل تايمز": "يجب على واشنطن إطلاق مفاوضات مع موسكو بشأن اتفاقية أمنية جديدة ستضمن المصالح الأمنية الشرعية لأوكرانيا وروسيا على حد سواء. والإعلان حول هذه المفاوضات يجب أن يليه على الفور وقف محدود زمنيا لإطلاق النار في أوكرانيا. وسيمح وقف إطلاق النار للزعيمين الروسي والأوكراني إجراء مفاوضات بشكل بناء وواقعي".

    وأضاف الدبلوماسيون أن النجاحات العسكرية الأخيرة للجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية تعزز الحجة المؤيدة لحل الصراع من خلال المفاوضات. وأكدوا اعتمادا على رأي المحللين أنه ما لم يحدث تصعيد خطير فإن النتيجة الأكثر احتمالا للمواجهة بشكلها الحالي هي استمرار الجمود بوجود فرص كبيرة لانتصار روسيا.

    كما اعتبروا أنه سيكون من "غير الأخلاقي" عدم محاولة تحقيق السلام الآن حتى على حساب خسارة كييف للأراضي. وكمثال على ذلك ذكروا نتائج الحرب السوفيتية الفنلندية لعامي 1939-1940، واصفين تنازلات للأراضي بأنه ثمن مقبول مقابل الاستقلال الحقيقي لأوكرانيا.

    والمبادرة المنصوص عليها في الرسالة دعمها عضو مجلس اللوردات روبرت سكيدلسكيو السفير البريطاني السابق لدى روسيا (2004-2008) أنتوني برينتون والسفير الأمريكي السابق لدى الاتحاد السوفيتي (1987-1991) جاك ماتلوك والموظفان السابقان في السفارة البريطانية لدى موسكو إيان براود وكريستوفر غرينفيل.

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين