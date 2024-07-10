إقرأ المزيد البيت الأبيض: الناتو لا ينقل البنية التحتية العسكرية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ

وكتبت الصحيفة تعليقا على قمة "الناتو" المنعقدة في واشنطن ونوايا الغرب لتعزيز تواجده العسكري في آسيا: "لا ترحب منطقة آسيا والحيط الهادئ بتدخل "الناتو". سيؤدي تدخله في الشؤون الإقليمية إلى زيادة التوتر بين دول المنطقة وحلف الأطلسي".

وأشارت إلى أن الحلف أظهر دوره المزعزع للاستقرار في أوروبا وأنه قد يطلق آلية تدميرية مماثلة في آسيا.

وأضافت: "تريد الأغلبية الساحقة من دول المنطقة أن يتوقف "الناتو" عن خلق التوتر ونشر عقلية الحرب الباردة وإثارة المواجهات".

ووصفت الحلف بأنه أداة تحاول الولايات المتحدة استخدامها لتنفيذ استراتيجيتها لردع الصين، وأن الغرب يسعى لاستخدام حلفائه في المنطقة وبينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا في الأمن السيبراني ومشاريع تضليل المجتمع الدولي.

ونقلت عن خبراء صينيين أن الحلف سيواجه صعوبات في المنطقة التي "تختلف كثيرا عن أوروبا" من حيث الجوغرافيا والعقيدة والقيم".

وختمت: "سيكون من المستحيل على الولايات المتحدة وحلفائها تشكيل حلف كـ"الناتو" في المنطقة، واستمرار محاولات المد الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ محكوم عليها بالفشل".

المصدر: تاس