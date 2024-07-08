وقال في مؤتمر صحافي: "الناتو لا يتوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولا توجد عملية انضمام، وجميع دفاعات الناتو ووسائل الردع موجودة في المنطقة الأوروبية الأطلسية على أراضي حلفاء الناتو".

إقرأ المزيد لافروف: التوسع العسكري للناتو في آسيا والمحيط الهادئ بؤرة توتر جديدة قابلة للانفجار

وفي وقت سابق، صرح أمين عام حلف "الناتو" المنتهية ولايته ينس ستولتنبرغ، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية تؤكد "الأهمية العالمية" لأمن حلف "الناتو" والحاجة إلى الشراكة مع آسيا، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لنا، تؤكد هذه الزيارة على أن الأمن ليس ذا أهمية إقليمية، بل ذو أهمية عالمية".

وكان قد أوضح ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي يسعى إلى تطوير العلاقات مع حلفاء مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وسبق أن حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن التطوير العسكري لحلف "الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والموجه ضد روسيا والصين، سيخلق خطر نشوء بؤرة توتر جديدة قابلة للانفجار.

المصدر: RT