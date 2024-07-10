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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:28 GMT

    "توسع الناتو غير ملحوظ".. زيلينسكي يشتكي انشغال الإعلام بالانتخابات الأمريكية

    اشتكى فلاديمير زيلينسكي من انشغال وسائل الإعلام بالانتخابات الأمريكية على حساب قمة "الناتو" في واشنطن وأن الجمهور يكاد لا يرى مسألة توسع الناتو وانضمام دولتين جديدتين لصفوفه.

    "توسع الناتو غير ملحوظ".. زيلينسكي يشتكي انشغال الإعلام بالانتخابات الأمريكية
    Globallookpress

    وكتب زيلينسكي في حسابه على منصة "إكس": "<…>  لا يبدو وجود قمة "الناتو" السنوية، والتي ينبغي أن تكون الحدث الأبرز، قويا في وسائل الإعلام مقارنة بما هو مرتقب في نوفمبر (الانتخابات الرئاسية الأمريكية).

    وأضاف: "يبدو أن الناس بالكاد يلحظون التوسّع التاريخي لحلف شمال الأطلسي إلى دولتين جديدتين – لقد طغت عليه قصة أخرى".

    هذا وانطلقت فعاليات قمة "الناتو" رسميا في العاصمة الأمريكية مساء أمس الثلاثاء وتمتد حتى غد الخميس. وتوقعت وكالة بلومبرغ وصحيفة "فايننشال تايمز"، طغيان الفوضى الداخلية على هذا الحدث، حيث أن أكبر أعضاء "الناتو" في حالة يرثى لها.

    وحسب ما أشار إليه السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، فقد أظهر اليوم الأول للقمة الطبيعة العدوانية للتحالف، ولم يسمع الجانب الروسي خلال فعاليات القمة ولا كلمة واحدة عن السلام.

    المصدر: نوفوستي

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