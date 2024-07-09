وأشارت زاخاروفا في بيان في قناتها على "تيليغرام"، إلى بيان وزارة الخارجية الفرنسية الذي أدان قرار المحكمة الروسية بحق المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريتشوك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية: "رداً على تذكير وزارة الخارجية الفرنسية، أذكّر نظام (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وأيضاً عدم الضغط على القضاء".

وأضافت أنه "إذا لم يكن هناك أي شيء يمكن القيام به على الإطلاق، فإنني أوصي بأن تدين باريس مسؤوليها بسبب القسوة الخاصة تجاه مواطنيها، الذين يتعرضون للتعذيب والإذلال على يد الشرطة المحلية، وأيضا لعدم تقدير "شجاعة الفنان بافلنسكي"، الذي لم يترك القضاء الفرنسي سببا إلا وحاكمه.

في اليوم السابق، دانت المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية بيركوفيتش وبيتريتشوك بموجب القانون الجنائي الروسي بتهمة تبرير الإرهاب باستخدام الإنترنت، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 6 سنوات لكل منهما.

المصدر: تاس