وفي الفيديو، هاجمت دانييلا الحكومة الإسرائيلية بشدة، وقالت: "أين كنتم في 7 أكتوبر عندما تم اختطافي من سريري؟ أين أنتم الآن؟ لماذا أشعر، كجندية وهبت مائة بالمائة من نفسها للوطن وقدمت خدمة صعبة كما في غلاف غزة، بأنني مهجورة ومتروكة من جانبكم؟ استجمعوا قواكم حكومتي العزيزة، وابدأوا العمل بشكل صحيح لإعادتنا جميعا إلى الوطن، طالما أننا على قيد الحياة".

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وأضافت: "لا أحتاج إلى أي طعام، أو مال، أو ملابس، أو أي شيء، فقط أن تعيدونا إلى المنزل أحياء. وأنتم، عائلتي، أفتقدكم كثيرا وأحبكم أمي، أبي، نوني، روعيكو، أطلب منك أن تكونوا أقوياء وتفعلوا كل ما في وسعكم لإعادتي إلى المنزل، بينما لا أزال على قيد الحياة".

وتشهد إسرائيل مؤخرا موجة من الغضب الشديد خاصة من طرف عائلات الرهائن لدى "حماس"، وتظاهر آلاف الإسرائيليين نهاية الأسبوع الماضي في تل أبيب ومواقع أخرى، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية على وقع المفاوضات الجارية بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار.

المصدر: I24