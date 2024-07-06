وكانت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بمدينة تل أبيب وتركزت حول المطالبة بإجراء انتخابات وإبرام صفقة تبادل أسرى، وأغلق متظاهرون مسالك شارع "أيالون" باتجاه الشمال.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس شارك في التظاهرات الاحتجاجية.

وصدر عن منظمي الاحتجاجات في تل أبيب، أن الاحتجاج الليلة خصص للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وعقب التظاهر قبالة وزارة الأمن توجه المتظاهرون إلى مسالك "أيالون" وقاموا بإغلاقه أمام حركة السير.

ودفعت الشرطة بقوات معززة لها إلى مواقع الاحتجاجات وفرقت المتظاهرين في "أيالون" بواسطة مركبة لضخ المياه واعتقلت أحدهم.

كما امتدت الاحتجاجات إلى بلدات أخرى بينها القدس وكفار سابا ورعنانا، كما تظاهر نحو ألفي شخص قرب منزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في قيسارية وطالبوا باستقالته وإسقاط الحكومة.

ومن المزمع أن تنظم غدا الأحد، احتجاجات في شوارع البلاد اعتبارا من ساعات الصباح وعلى مدار كل اليوم، تحت عنوان "يوم المعارضة"، على أن تبلغ الاحتجاجات ذروتها بمسيرات احتجاجية ومظاهرات عند مبنى "الهستدروت" وقرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وبمسيرة نحو منزل نتنياهو في شارع "غزة" بالقدس.

وستتضمن الاحتجاجات الأحد إغلاق شوارع بينها شارع "الشاطئ" وشارع 4 وشارع 6، وذلك بهدف الضغط جماهيريا على الحكومة، حسبما أفاد المنظمون.

المصدر: وكالات