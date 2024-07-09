جاء ذلك ضمن تصريحات أردوغان في المطار قبل توجهه لحضور قمة حلف "الناتو" في واشنطن، حيث تابع: "نحن ندعم وحدة أوكرانيا. ونقول إن حلف (الناتو) لا ينبغي أن يكون طرفا في هذه الحرب. وكل يوم تتحدث فيه الأسلحة يتضح مدى دقتنا".

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية السلمية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها.

المصدر: نوفوستي